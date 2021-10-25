Абакан, 25 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтвердили 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались семь женщин в возрасте от 64 до 86 лет, а также пятеро мужчин 50−80 лет. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в регионе стали 914 лет.

По состоянию на 25 октября, в ковидных стационарах республики лечатся 1531 пациент, 16 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются ещё более 5,3 тыс. человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 5 459 (+71) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.