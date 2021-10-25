Саранск, 25 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 25 октября выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 139 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 843 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 100 человек, всего с начала пандемии выздоровели 25 946 жителей Мордовии. 677 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4220 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2589 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3296 человек, что является очередным максимальным показателем с начала пандемии.