Москва, 25 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Нарушив целостность уровня 70 руб. впервые с июня 2020 года, пара доллар/рубль передвинула долгосрочные минимумы до области 69,65 руб. на торгах 22 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«В начале новой торговой недели котировки остаются под давлением после безуспешной попытки расположиться над отметкой 70 руб.

Российская валюта заручилась мощной поддержкой по нескольким фронтам, что позволило ценам уверенно продвинуться дальше, игнорируя признаки локальной перекупленности.

Нефть остается вблизи максимумов трехлетней давности и, похоже, намерена продолжить подъем в ожидании встречи ОПЕК+ после комментариев саудовского министра нефти о необходимости «действовать осторожно» в вопросе наращивания добычи.

Доллар тем временем продолжает обороняться на мировой арене. Былой оптимизм от ястребиной позиции Федрезерва уже отыгран быками, а превалирующий спрос на риск только усугубляет положение защитной американской валюты, против которой сейчас играет преимущественно благоприятная корпоративная отчетность из Штатов.

Дополнительный импульс рублю придал Банк России, который в пятницу резко повысил ставку, сразу на 0,75%, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,5%.

Более того, Центробанк РФ заявил, что на ближайших заседаниях планирует и далее повышать стоимость заимствований при условии дальнейшего развития событий в соответствии с базовым прогнозом.

Теоретически рубль может остаться в русле бычьего тренда и даже покуситься на новые максимумы в ближайшие дни, если обстановка на рынке нефти не претерпит изменений в худшую сторону, а спрос на доллар не вернется.

Однако по мере роста «россиянина» создается угроза довольно агрессивной коррекции на случай потрясений, которые могут спровоцировать массовое бегство от рисков. Пока же основная борьба будет проходить в районе отметки 70 рублей», — считает эксперт.

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