Элиста, 25 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 645 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии с 1 декабря начнёт действовать система QR-кодов для посещения свадеб, театров, музеев и библиотек. Наряду с этим ещё на месяц продлевается режим коронавирусных ограничений. В детских садах в период нерабочих дней организуютдежурные группы.