Самара, 25 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. 1184 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 125 004 случаев заражения коронавирусом. При этом в Самарской области скончались 4442 пациента с COVID-19, в том числе смерть 18 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 97 262 человека, в том числе 743 человека победили эту инфекцию за минувшие 24 часа.

Согласно данным на 24 октября, в Самарской области за сутки выявили 1093 носителя коронавируса.