Элиста, 25 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки выявили 62 новых носителя коронавируса, сообщает региональный оперштаб 25 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Лечение в госпиталях получают 530 пациентов с COVID-19, из них 24 человека находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 2 703 жителя Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 32 011 человек. Выписаны с выздоровлением 30 281 пациент.