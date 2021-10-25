Астрахань, 25 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Астраханской области супруга скончавшегося мужчины с подтверждённым заражением коронавирусом отсудила у Ахтубинской центральной больницы компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал в соцсетях адвокат Сергей Броницкий. ⠀

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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60-летний мужчина, контактировавший с заражёнными ковидом, обратился к медикам 13 июня 2020 года. Несмотря на то, что симптомы указывали на коронавирус, в поликлинике у него не взяли ПЦР-тест и назначили лечение от ОРВИ. Состояние пациента ухудшалось, 15 июня он снова был в поликлинике и не получил новых назначений, а 19 июня его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчине не оказали необходимой помощи, в том числе не поместили в отделение реанимации и не подключили к кислороду. Анализы в больнице взяли только 22 июня. В этот же день пациент скончался. Заражение коронавирусом было подтверждено уже посмертно и не было указано причиной смерти. ⠀

Суд первой инстанции не нашёл связи между бездействием медиков и смертью пациента и отказал вдове в выплате компенсации морального вреда. Однако в апелляционной инстанции защитникам женщины удалось доказать, что в больнице не соблюдался протокол лечения коронавируса, утверждённый Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом РФ. 18 октября 2021 года иск частично удовлетворили, и больницу обязали выплатить вдове миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.