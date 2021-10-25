«Ситуация стала сложнее, чем в прошлом году» — об эпидемии коронавируса
Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В 2021 году в связи с эпидемией коронавируса начали поступать пациенты с более тяжёлыми случаями протекания болезни. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
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«Наша больница работает по ковиду с 20 января 2020 года, первая больница, куда принимали с ковидом. Мы знаем всю эволюцию вируса, состояния, как это было», — заявил Осипов.
«Сейчас, на мой взгляд, ситуация очень сложная. Могу оценить её как сложнее, чем была изначально в прошлом году в апреле и марте. Поступают более тяжёлые больные», — указал он.