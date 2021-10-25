Рязань, 25 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Рязанской области 25 октября впервые выявлено 210 носителей коронавируса — на 11 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано девять летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,45%. Всего в Рязанской области подтверждён 46 571 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 41 956 человек, из них 10 выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 860 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1337 летальных исходов.