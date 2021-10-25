Домодедово, Московская область, 25 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Вакцинация в Московской области ускорилась уже накануне объявления нерабочих дней. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«И до введения этих ограничительных мер вакцинация первым компонентом вакцины в Московской области вновь пошла в рост. Изначально, когда мы начали вакцинировать более 1 тыс. человек в сутки, потом был, конечно, спад. И вот буквально до объявления ограничительных мероприятий опять повышается вакцинация», — заявил Осипов.

«За сутки у нас вакцинировалось до 400−500 человек. Сейчас, наверное, наши жители поняли ситуацию, и начали более активно вакцинироваться», — указал он.