Улан-Удэ, 25 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Бурятии в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. При этом закрытия предприятий и заведений общепита, по словам главы региона Алексея Цыденова, не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

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В частности, в республике заработает система пропуска в кафе, торговые центры и другие организации по QR-кодам.

«Это либо вакцинированные люди, либо переболевшие за последние шесть месяцев, и те, кто имеет медицинский отвод. В целом прямого закрытия каких-либо предприятий и организаций не предусматривается», — отметил он.

Единственное, в период нерабочих дней приостанавливается проведение банкетов и других подобных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики отказались вводить дополнительные нерабочие дни, кроме тех, что прописаны в указе президента Владимира Путина. Эпидситуация в республике, по слова Алексея Цыденова, «более-менее стабильная».

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