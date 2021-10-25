Саратов, 25 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 29 летальных исходов среди носителей коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв COVID-19 составляет на 25 октября 3675 человек, сообщает облминздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 12 мужчин и 17 женщин в возрасте от 24 до 89 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 98 250 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 87 674 человека.

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