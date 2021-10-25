Песков: все меры поддержки граждан России в пандемию сохраняются
Москва, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса в России продолжают работать. Об этом сегодня, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Все ранее озвученные меры поддержки продолжают оказываться. Никто их не отменял и, на данный момент их достаточно. Все меры остаются в силе», — уточнил Песков.
По его словам, это точечная поддержка, прежде всего, для семей с детьми. Меры были введены именно в связи с тем, что возникла сложная ситуация с коронавирусом.
ИА REGNUM ранее сообщало, введение жёстких мер, подобных локдауну с комендантским часом, российские власти пока не рассматривают, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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