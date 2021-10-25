Москва, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса в России продолжают работать. Об этом сегодня, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все ранее озвученные меры поддержки продолжают оказываться. Никто их не отменял и, на данный момент их достаточно. Все меры остаются в силе», — уточнил Песков.

По его словам, это точечная поддержка, прежде всего, для семей с детьми. Меры были введены именно в связи с тем, что возникла сложная ситуация с коронавирусом.

ИА REGNUM ранее сообщало, введение жёстких мер, подобных локдауну с комендантским часом, российские власти пока не рассматривают, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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