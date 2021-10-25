Москва, 25 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал при работе над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы уйти от лозунгов и сосредоточиться на конкретных предложениях, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам правильней уйти от лозунгов и популистских рассуждений к конкретным предложениям, которые можно будет в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении учесть, внести поправки. Цель этой работы одна — повысить эффективность использования бюджетного рубля в решении вопросов, которые стоят перед страной», — сказал Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.

Спикер Госдумы напомнил, что президент РФ четко обозначил приоритеты: повышение благосостояния граждан, развитие экономики, — все это должно найти отражение в бюджете. Еще одна ключевая тема главного финансового документа страны — защита здоровья населения.

«Поэтому вопросы, связанные со здоровьем человека должны стать приоритетом в бюджете. И в этой связи хотел бы, чтобы профильный комитет по охране здоровья, комитет по бюджету и налогам нам более детально предложили свои подходы, чтобы мы с вами понимали, что эти вопросы не только будут решены, но и дальше будут находиться на постоянном контроле», — сказал Володин.