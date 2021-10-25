Пенза, 25 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 338 человек. Об этом сообщает 25 октября общероссийский оперативный штаб.

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Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 78 010 случаев заражения. Выздоровели 58 835 пациентов, в том числе за сутки — 17 человек. Скончался за время пандемии 3361 ковид-пациент, из них 28 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России победить COVID-19 с начала пандемии по состоянию на 25 октября смогли почти 7,19 млн жителей.

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