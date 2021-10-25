Абакан, 25 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Система здравоохранения Хакасии работает на пределе возможностей из-за роста заболеваемости COVID-19. В настоящее время прорабатывается вопрос о расширении коечного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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На прошлой неделе суточная госпитализация ковид-пациентов достигла максимума за весь период пандемии. По данным на утро 25 октября, 90 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

«На кислороде более 700 пациентов. Суточное потребление кислорода за выходные возросло до 11 тонн», — добавили в ведомстве.

В связи с этим принято экстренное решение по разворачиванию 50 ковидных коек в республиканском наркодиспансере. Пациенты переведены в республиканскую психиатрическую больницу. Таким образом, число развёрнутых коек достигло 1750, из которых занято 93%.