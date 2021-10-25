Пермь, 25 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили ещё 649 заражений коронавирусом, что на семь больше, чем днём ранее, сообщает 25 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 115 739 носителей коронавируса, из них 60 151 случай (52%) — Перми. На 100 тыс. населения приходится 4452,8 факта заболевания.

Излечились от болезни 98 579 пермяков. На сегодняшний день в больницах находятся 4474 пациента с COVID-19. Состояние 591 человека оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 213 пациентов.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 5604 пермяка. За последние сутки скончались 30 человек.