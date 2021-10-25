Волгоград, 25 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Серию крупных хищений денежных средств путём мошенничества на сайтах знакомств раскрыли сотрудники полиции Волгоградской области. «Бизнесмен», входящий в доверие женщин, оказался заключённым из Ульяновска, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Телефонный мошенник

Криминальную схему разработал мужчина, осуждённый за разбой и преступления против половой неприкосновенности. Он регистрировался на сайтах знакомств, представлялся соучредителем банка или состоятельным бизнесменом и рассказывал женщинам о проблемах по выводу денег со счетов.

«Мужчина предлагал временно перечислить им два миллиона долларов США. Как доказательство заключенный направлял поддельный снимок экрана своего смартфона, на котором в банковском приложении был открыт счёт на указанную сумму. Для операции по переводу валюты он просил выслать ему персональные данные, в том числе фотографии имеющихся банковских карт и паспортов. Используя эту информацию, он входил в мобильные приложения банков и оформлял на потерпевших крупные кредиты. Кроме того, подозреваемый убеждал женщин заплатить значительные суммы в качестве комиссии за банковскую операцию. Похищенные деньги фигурант переводил на счета своих родственников и знакомых», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно как минимум о четырёх эпизодах мошеннических действий, ущерб от которых составил более двух миллионов рублей.

Оперативники провели обыски у граждан, счета которых использовались для обналичивания криминальных доходов, изъят один миллион рублей, банковские карты, средства связи и иные доказательные предметы.