Абакан, 25 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 25 009. За минувшие сутки выявлено 179 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Наибольший прирост вновь зафиксирован в Абакане, где выявлено 74 новых случая инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Черногорска, Саяногорска, Усть-Абаканского, Алтайского и других районов.

«83 человека обратились с признаками ОРВИ, 19 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 61 случай — семейные контакты, еще 10 — служебные», — отметили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1.