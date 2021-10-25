Казань, 25 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Татарии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии — 167. Таким образом, всего по состоянию на 25 октября зарегистрировано 29 707 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 24 636 ковид-пациентов, скончались 927 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 25 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на 10.

Госпитализировали за прошлый день 39 человек, 128 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 104 носителя вируса, 19 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 25 октября планируется применение экспресс-тестирования на выявление антигена к возбудителю COVID-19.

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