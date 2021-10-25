Чебоксары, 25 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии суточный прирост выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией снизился на одного человека, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 25 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 36 813 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 144. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 143 случая, до этого за двое суток — 145 и 147.

Выздоровели 32 249 ковидных пациентов, что составляет 87,6% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки вылечились 123 человека.

Число жертв пандемии выросло до 2655 человек, в том числе за последние сутки скончались 15 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии еженедельно переписчики в рамках проведения Всероссийского переписи населения проходят тестирование на COVID-19. За четыре дня по результатам ПЦР-тестирования среди них выявлено пять ковидных больных.