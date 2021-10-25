Ижевск, 25 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Удмуртии с 25 октября приостанавливают работу учреждения общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, не имеющие отдельного входа для посетителей. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил на своей странице в социальной сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория фуд-корта в торговом комплексе «Стокманн»

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Деятельность организаций в сфере физической культуры и спорта, фитнес-центров разрешается при условии измерения температуры тела посетителей на входе, а также при наличии QR-кода переболевшего или вакцинированного от COVID-19, или при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста сроком действия не более 72 часов.

В период нерабочих дней, с 30 по 7 ноября, на аналогичных условиях будут работать торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны.

Несовершеннолетние жители региона не смогут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых. Детские сады в период нерабочих дней будут принимать воспитанников в режиме дежурных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, школы, колледжи, техникумы и вузы, а также учреждения дополнительного образования Удмуртии с 30 октября переходят на дистанционный режим работы. Причем удаленный режим вводится до особого распоряжения, а не только на период нерабочих дней. Граждане старше 60 лет, исключая медицинских работников, должны соблюдать самоизоляцию.

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