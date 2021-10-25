Анкара, 25 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган вновь эпатирует, вновь пытается набрать себе в исламском мире очки в качестве «борца с Западом», но на деле только один шаг сможет подтвердить, что он действительно встал на этот путь: выход Турции из НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 октября, комментируя высказывания президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщалось ранее, Эрдоган дал указание МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран (Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США), которые выступили с призывом к Турции освободить из-под стражи правозащитника Османа Кавала.

« С интересом наблюдаю за этим сюжетом. Пока, насколько я понимаю, послы указанных стран нежелательными лицами официально не объявлены — Эрдоган только дал указание МИДу объявить их таковыми. Кстати говоря, Вашингтон уже запросил у президента Турции пояснений в связи с этим его демаршем.

В своём комментарии по данному поводу Эрдоган задаётся вопросом якобы к послам: «Разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие?» Насчёт «дела», так это точно их дело: у членства в НАТО есть определённые разработанные США критерии, которые подразумевают их право требовать от стран-членов следования их «демократическим критериям». Что же касается вопроса «Кто вы такие?», то послы легко могут ответить: они те, кого высшие руководители их стран снабдили верительными грамотами, а президент Турции эти грамоты принял. Послы не могут говорить от себя, они говорят только от имени своих государств.

Если какой-то стране не нравится политика зарубежного правительства, то в практике международных отношений принято отзывать своего посла из соответствующей столицы. Выгоняя послов, Эрдоган должен быть готов к тому, что и послов Турции из соответствующих стран выгонят. Правда, среди названных послов — подписантов вызвавшего гнев Эрдогана обращения нет посла Великобритании. Так что связь Анкары с западными кураторами всё же не будет прервана.