Оренбург, 25 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 410 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель остаётся на одном уровне второй день подряд, сообщает 25 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Nilses Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 86 925 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4435,13 на 100 тысяч населения.

Оправился от болезни 74 661 человек. Жертвами заболевания стали 2460 оренбуржцев. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход по причине коронавирусной инфекции.