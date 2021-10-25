Чита, 25 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, несмотря на старт отопительного сезона, решены ещё не все проблемы. Как пояснил губернатор региона Александр Осипов, большое количество людей обращается по вопросам соблюдения тепловых режимов в многоквартирных домах, социальных объектах в Чите, Краснокаменске, других населенных пунктах. Его слова 25 октября цитирует пресс-служба правительства региона.

СГК Отопительный сезон

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Во время оперативного совещания правительства глава Забайкалья поручил ускорить освоение средств и выполнение мероприятий, необходимых для соблюдения тепловых режимов в многоквартирных домах и социальных объектах.

«Обратите внимание на организацию работы с жалобами граждан, привлечению к ответственности ресурсников и устранению таких ситуаций», — призвал глава края.

«В целом на подготовку к осенне-зимнему периоду освоено 355 миллионов рублей из 968, это 37%. Такой низкий процент связан с неосвоением средств местного бюджета и средств ресурсоснабжающих организаций. Главам муниципальных образований необходимо организовать исполнение мероприятий», — отметил зампред правительства региона Сергей Гордеев.

По его словам, министерство направило данную информацию в прокуратуру, чтобы провести меры прокурорского реагирования для освоения средств.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в столице Забайкалья стартовал 18 сентября. Отопление получили 1654 многоквартирных домов. Ночью 21 октября произошло аварийное отключение теплоснабжения.

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