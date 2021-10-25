Калуга, 25 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 166 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 октября. Днём ранее, 24 октября, в регионе было зарегистрировано 165 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 902 человек, 49 549 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 825 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного Минздрава, в настоящее время в 14 медицинских организациях региона развернуто 2400 инфекционных коек. На стационарном лечении находятся 2172 пациента, свободный коечный фонд области составляет 13,7%.