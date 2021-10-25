Уфа, 25 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Еще два инфекционных госпиталя намерены построить в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, для того, чтобы эффективно продолжать лечение пациентов с COVID-19 и при этом не сокращать лечение других видов заболеваний, от которых также люди умирают, было принято решение построить еще два инфекционных госпиталя, которые в будущем могут работать как многопрофильные больницы.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, на этой неделе в республике будет принято окончательное решение о месте расположения этих медучреждений, после этого начнут их строить.

«В Сибае участок уже подобран, возможность для быстрого строительства есть. В городе Октябрьский подходящей площадки для госпиталя нет, поэтому удобнее для агломерации будет место рядом с Туймазами», — сообщил Назаров, отметив, что в ближайшее время в регионе утвердят места для строительства госпиталей, также будут обсуждены конкурентные процедуры, которые позволят быстро строить объекты.

Назаров отметил, что финансовые возможности для их строительства в республике есть.

«К концу недели уже все доложим и приступим к строительству», — заявил Назаров.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству здравоохранения региона начать формировать коллективов будущих госпиталей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в короткие сроки были построены два инфекционных центра в Уфе и Стерлитамаке.