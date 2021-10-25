Ижевск, 25 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Школы, колледжи, техникумы и вузы, а также учреждения дополнительного образования Удмуртии с 30 октября переходят на дистанционный режим работы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Пресс-служба ЗабГУ Студенты в масках

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Причем удаленный режим вводится до особого распоряжения, а не только на период нерабочих дней.

С указанной даты граждане старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию, исключая работников здравоохранения и тех, чье нахождение на рабочем месте важно для функционирования организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 октября выявили 401 новый случай заражения коронавирусом впервые с начала пандемии. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 61 746 случаев. Вакцинацию от коронавируса завершили 339 122 жителя республики при необходимом показателе около 924 тыс. человек.

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