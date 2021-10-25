Благовещенск, 25 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Амурской области продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За прошедшую неделю заразились 954 жителя региона (неделей ранее — 896). Количество инфицированных за этот период возросло на 6,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приамурью.

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Заразились не смотря на сделанные прививки от COVID-19 4,5% заболевших. 13% инфицированных — дети, 23% — люди старше 65 лет. У почти 31% пациентов вирус вызвал пневмонию. За неделю стали на 15,6% чаще заболевать дети дошкольного возраста, на 38,9% — пожилые люди старше 65 лет.

За сутки коронавирусом заразились 146 человек (днём ранее — 148). Число погибших амурчан достигло 476.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений. Предполагается, что болеть COVID-19 к этому времени будут 5200 из 100 000 жителей Амурской области.