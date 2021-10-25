Джакарта, 25 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Индонезия намерена сотрудничать с Бразилией и Демократической Республикой Конго на конференции по изменению климата в Глазго (COP26), сообщает Antara.

Cop24.katowice.eu Климатическая конференция в Катовице

Одной из форм серьезности намерений Индонезии является целевой показатель поглощения углерода в лесах и землепользовании на 2030 год.

Индонезия также согласилась наладить хорошее сотрудничество с Бразилией по вопросу тропических лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии примет участие в конференции ООН по изменению климата, также известной как COP26. Мероприятие планируется провести в Глазго 31 октября — 12 ноября 2021 года.

Подробнее в материале:Глава Индонезии примет участие в закрытии саммита G20 и COP26