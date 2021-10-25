Ижевск, 25 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 25 октября прививку от коронавируса сделали 467 467 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 339 122 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 23 и 24 октября, вакцинировались 7284 жителя республики. 961 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 77 116 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 3516 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 октября в республике провели 1 935 277 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7918 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8365 исследований.

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