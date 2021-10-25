Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Петербурге охранник продуктового магазина избил подростка, который фотографировал просроченные продукты на прилавках. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pavlofox Кулак

Инцидент произошел днем 24 октября в одном из продуктовых магазинов в доме 28 по проспекту Космонавтов. 28-летний гражданин зарубежного государства, охранник торговой площадки, заметил, как 15-летний молодой человек фотографирует продукты. Между ними завязалась словесная перепалка, которая закончилась избиением подростка.

О том, что ребенок был избит, полиции стало известно благодаря телефонограмме из медицинского учреждения, куда обратился пострадавший. Мальчику была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение.

«Выяснилось, что конфликт произошел из-за того, что подросток фотографировал якобы просроченные продукты. Полиция проводит проверку по факту данного конфликта», — уточнили в ведомстве.