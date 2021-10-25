Ижевск, 25 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано также 30 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались 16 женщин в возрасте от 42 до 95 лет и 14 мужчин в возрасте от 42 до 82 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2681 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 октября в регионе выявили 401 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 61 746 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9215 жителей.

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