Калуга, 25 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается активная вакцинация против COVID-19 и гриппа. В область поступило 451 тыс. 402 комплекта вакцины против ковида. Привито 342 тыс. 723 человека (52,7% от плана). Об этом 25 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения области Константина Пахоменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В регион также поступило 286 тыс. 700 доз вакцины против гриппа. По оперативным данным, от гриппа привито 233 тыс. 229 взрослых (43% от плана) и 37 тыс. 783 ребёнка (40% от плана).

Руководитель ведомства отметил, что в регионе открыты дополнительные пункты вакцинации. Подробная информация об их местонахождении размещена на специальном геопортале.

Губернатор области Владислав Шапша также подчеркнул возросший темп вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции:

«На прошлой неделе — до четырех раз больше, чем традиционно прививали за последнее время, в выходные дни — в десять раз поток вырос. Для того, чтобы грамотно распределить все наши ресурсы, силы и успеть в период до 15 ноября привить всех, кто должен быть привит. Чтобы предприятия наши смогли продолжить работу, и мы не рассматривали введение более жёстких ограничений в Калужской области», — отметил Владислав Шапша.