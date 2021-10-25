Ижевск, 25 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 октября выявили 401 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 61 746 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 53 ребенка в возрасте до 14 лет и 92 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 291 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 49 850 человек. Скончался 2681 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 30 летальных случаев. Накануне скончались также 30 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9215 жителей. Из числа получающих лечение 7462 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1672 человека — в состоянии средней степени тяжести, 641 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Удмуртия достигла показателя в 50% от общего числа жителей республики, подлежащих вакцинации от COVID-19. Сейчас в среднем ежедневно вакцинируются около 6−7 тыс. жителей республики, хотя еще в начале октября этот показатель составлял всего 2−3 тыс. человек.

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