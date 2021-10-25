Уфа, 25 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается выше эпидемиологического порога в Башкирии. Об этом 25 октября сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина на оперативном совещании в региональном правительстве.

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По ее словам, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано более 37 тысяч случаев ОРВИ, при этом в 30% случаев ОРВИ болеют дети до 14 лет. За неделю был зафиксирован незначительный рост заболеваемости в 0,4%.

Пермина также отметила, что в Башкирии наблюдается уменьшение числа заболеваний внебольничной пневмонией (за неделю этот показатель снизился на 12,4%).

«Проводится комплекс противоэпидемиологических и профилактических мероприятий в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 в образовательных организациях. 22 октября ограничительные мероприятия введены в 262 школах по отдельным классам, что составляет 5% от общего количества образовательных организаций», — сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 13% инфекционных коек остаются свободными.