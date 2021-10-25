Вашингтон, 25 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Последние действия военных в Судане беспокоят власти США. Об этом говорится в заявлении спецпосланника по странам Африканского Рога Джеффри Фелтмана, опубликованном на странице бюро Госдепа США по делам стран Африки в Twitter.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США

«США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства», — говорится в заявлении.

Такой захват, добавил Фелтман, противоречил бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа. Это совершенно неприемлемо.

Спецпосланник предупредил, что любые изменения в переходном правительстве, навязанные силой, могут стать причиной отказа Судану в помощи. Об этом не раз заявляли в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Судана Хартуме начались массовые аресты, город полностью заблокировали военные. Оппозиционное военным властям страны «Объединение профсоюзов» призвало граждан выходить на улицы.

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