Сеул, , 11:02 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудит с Папой Римским Франциском широкий круг вопросов, касающихся мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом 25 октября сообщила представительница министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу в ответ на просьбу журналистов оценить предстоящую встречу.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Цель поездки в Рим министра объединения Ли Ин Ёна, который будет сопровождать главу государства, заключается в подведении итогов встречи президента и Папы Франциска и использовании достигнутого прогресса в установлении мира на Корейском полуострове и улучшении межкорейских связей.

Представительница министерства добавила, что южнокорейское правительство поддержит визит Папы Франциска в Северную Корею.

«Если визит папы Франциско в КНДР увенчается успехом, он внесет большой вклад в построение мира на Корейском полуострове», — сообщила Ли Чжон Чжу.

Напомним, что в 2018 году папа Франциск выразил намерение посетить КНДР, однако его план не был реализован из-за сорванной встречи главы КНДР Ким Чен Ына и тогдашнего президента США Дональда Трампа и натянутых межкорейских отношений.

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