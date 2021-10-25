Салехард, 25 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Салехардской окружной клинической больнице организована работа кабинетов по определению противопоказаний к проведению вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Приём осуществляется строго по предварительной записи с 25 октября 2021 года.

При этом в Салехардской окружной больнице с 22 октября на период повышенной заболеваемости COVID-19 приостановлено оказание плановой помощи в дневном стационаре терапевтического профиля, в отделении спортивной медицины и в отделении медицинской реабилитации. Также приостановлен прием таких специалистов, как пульмонолог, гематолог, нефролог, ревматолог, ангиохирург.