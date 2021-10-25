Киев, 25 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Руководство Украины пока не намерено объявлять жёсткий карантин в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу, однако в отдельных регионах будут введены ограничения. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил 25 октября агентству РБК-Украина.

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«Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться», — сказал Данилов и предупредил, что ограничения ожидаются «территориально».

Секретарь Совбеза Украины заявил 22 октября о начале вхождения страны в пик пандемии. В настоящее время максимальные ограничения действуют в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, а с 26 октября к ним добавятся Николаевская и Ровенская области, а позднее, возможно, и Киев.

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