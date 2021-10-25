Москва, 25 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, российский рубль на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику, теряя 0,14%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубли

«Это происходитпосле экстремально-высокой волатильности 22 октября, вызванной неожиданным решением Банка России поднять ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. с 6,75% до 7,5%,.

Теперь российскому финансовому рынку нужно «прийти в себя», все-таки решение ЦБ РФ удивило, а быть может и напугало инвесторов. Это хорошо видно по распродажам, которые прокатились 22 октября и по российскому долговому рынку.

Индекс государственных облигаций (RGBI) упал на 0,8%, обновив минимумы с марта 2020 года, неожиданность решения Банка России была видна и по распродажам на российском рынке акций, индекс Мосбиржи упал на 0,5%.

Интересно, что рубль, начал отыгрывать решение ЦБ РФ еще утром, 22 октября. До его публикации, курс российской валюты к доллару США, на относительно спокойном внешнем фоне, вырос сразу на 0,7%, как будто кто-то уже знал о решении регулятора.

Это повод для разбирательства, потому что после того, как информация от Банка России стала доступна всем, рубль укрепился еще на 1,0% после чего стабилизировался на отметке 70,40 за доллар США, где сегодня, 25 октября и находится.

Очевидно, что после «такого», инвесторы возьмут паузу, для того чтобы сформулировать свое мнение о ближайшем будущем российского финансового рынка учитывая столь высокую ставку Банка России.

Российской валюте в этой ситуации не остается ничего другого, кроме как оставаться в середине своего дневного торгового диапазона 69,90−70,80 за доллар США, пока ситуация не прояснится.

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