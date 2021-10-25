Кызыл, 25 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зафиксирован в столице региона Кызыле, где диагноз подтвердился у 35 человек. Новые носители также зарегистрированы в Кызылском, Эрзинском, Дзун-Хемчикском, Тес-Хемском и других районах.

«Из 71 заболевших мужчин — 39, женщин — 32. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 25, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года в республике достигло 13 440.