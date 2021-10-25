Чебоксары, 25 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Чувашии еженедельно переписчики в рамках проведения Всероссийского переписи населения проходят тестирование на COVID-19. За четыре дня по результатам ПЦР-тестирования среди них выявлено пять ковидных больных. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, заявила глава Чувашстата Эльвира Максимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

На переписи населения в республике работают 2,2 тыс. переписчиков, в том числе 1,2 тыс. человек — в Чебоксарах. Помимо переписчиков, с 29 сентября приступили к работе 370 контролёров.

«В период пандемии коронавируса особое внимание уделяется обеспечению безопасности переписного персонала. Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Чувашстат получает обезличенные данные из реестра минздрава России по адресам, где есть больные COVID-19. По таким адресам переписчики оставляют листовки, по которым можно пройти перепись самостоятельно», — сказала Эльвира Максимова.

По её словам, с 21 октября еженедельно весь переписной персонал проходит ПЦР-тестирование на ковид на безвозмездной основе. 21 — 22 октября тестирование прошли 28% переписного персонала.

«Идёт ежедневный мониторинг заболевшего переписного персонала, в том числе новой коронавирусной инфекцией. На 24 октября среди переписного персонала выявлено 23 заболевших, в том числе COVID-19 — 11, из них пять человек — по результатам ПЦР-тестирования, которое начато 21 октября», — добавила глава Чувашстата.

Кроме того, контракты расторгнуты с 27 переписчиками. Причиной стало заболевание, либо отказ от работы.

Что касается недельных итогов, то на 24 октября в Чувашии переписаны на стационарных участках и переписчиками 237 тыс. человек, что составляет около 19% населения. В том числе в Канашском, Шемуршинском, Батыревском, Янтиковском, Комсомольском районах переписаны свыше 30% населения. Помимо этого, переписаться можно на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября 2021 года. Впервые принять в ней участие можно самостоятельно, заполнив анкету на портале «Госуслуги».