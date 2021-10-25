Уфа, 25 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. 8155 инфекционных коек развернуто в медучреждениях Башкирии. Об этом 25 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Mil.ru В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Он также отметил, что в Башкирии 13% инфекционных коек остаются свободными (что составляет более одной тысячи коек).

«Такой запас позволяет нам своевременно управлять госпитализацией, как в городе Уфе, так и в других межрайонных и районных инфекционных центрах республики», — сообщил Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в медучреждениях Башкирии лечатся 1003 пациентов с COVID-19.