Кемерово, 25 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 октября, медицинскую помощь получают 1583 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 17 038 человек.

Всего в регионе выявлено 61 884 случая заражения коронавирусом, 58 870 человек выздоровели, 1431 пациент скончался.