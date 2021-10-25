Томск, 25 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Власти Томской области ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Илья Борило ИА Красная Весна Томск

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По словам губернатора Сергея Жвачкина, в регионе не будет локдауна и полного закрытия учреждений, «как в некоторых регионах».

«Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет — будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос», — отметил он.

Остальным заведениям рекомендовано также работать в подобном режиме. Спортивные состязания будут проходить без зрителей. При этом театр и филармония продолжат работу.

Глава региона также выразил надежду, что местные жители используют нерабочие дни для вакцинации от COVID-19. Для удобства граждан будут работать как стационарные, так и мобильные прививочные пункты.

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