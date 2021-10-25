Кемерово, 25 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 25 октября, за прошедшие сутки выявлено 274 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 267 случаев.

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«Кемерово — 35, Прокопьевск — 34, Новокузнецк — 31, Белово — 27, Междуреченск — 24, Юрга — 22, Мыски — 20, Анжеро-Судженск — 19, Новокузнецкий МР — 12, Калтан — восемь, Березовский — семь, Осинники — семь, Яшкинский МО — пять, Киселевск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Беловский МО — четыре, Гурьевский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Юргинский МО — три, Краснобродский — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 201 пациент выздоровел, шестеро скончались.