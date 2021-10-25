Уфа, 25 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. 670 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в республике выявили 82 149 случаев заражения коронавирусом, при этом справились с этой инфекцией 71 396 человек, в том числе 584 человека победили вирус за минувшие 24 часа.

Забелин отметил, что на амбулаторном лечении в республике сейчас находятся 7339 человек, в больницах лечатся 1003 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в Башкирии прививку от COVID-19 получили 1 564 801 человек, завершили вакцинацию 1 300 808 человек.

Согласно данным пресс-службы главы республики в регионе за сутки констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19. Всего в Башкирии скончались 2411 таких пациентов.

Согласно данным на 24 октября, в республике за сутки выявили 668 носителей коронавируса.