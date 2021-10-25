Иркутск, 25 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Иркутской области ажиотажный спрос на ревакцинацию вызвал дефицит вакцины «Спутник Лайт». Об этом 24 октября 2021 года сообщил в Instagram глава региона Игорь Кобзев:

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«Последние дни получаю сообщения от жителей региона об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в некоторых прививочных пунктах. Действительно, за прошедшую неделю случился небывалый ажиотаж на «Спутник Лайт», количество желающих пройти ревакцинацию превысило запланированный запас препарата», — пояснил губернатор Приангарья.

Жителям региона он посоветовал не переживать, так как уже на текущей неделе вакцина поступит во все прививочные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным на 25 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5341 человек, причём рекордные 78 из этого числа добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

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