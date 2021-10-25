Барнаул, 25 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Власти Алтайского края, несмотря на то, что дефицит бесплатных лекарств для амбулаторного лечения COVID-19 наблюдался с начала сентября 2021 года, только спустя месяц стали заниматься проблемой.

Лекарство

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Как пояснили в алтайском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), соответствующее распоряжение российское правительство подписало в начале октября. Затем минздрав региона заключил с ответствующее соглашение с Минздравом России. Чтобы бесперебойно обеспечивать людей бесплатными лекарствами, нужно проработать механизмы формирования резерва препаратов за счет краевого бюджета с последующей компенсацией расходов за счет федеральных средств. С таким предложением эксперты ОНФ обратились в оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Помимо этого общественники запустили опрос о доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 октября 2021 года общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6099 человек, причём рекордные 76 из них добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

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